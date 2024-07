Vigliotti Tarabuso e Corvino FdI | DL Sport e Scuola frutto anche del lavoro dei nostri Deputati Casertani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Caserta. La Camera stamattina ha approvato il DL “”. Un insieme di misure che finalmente agiscono a sostegno dei cittadini, senza soffocarli nella burocrazia degli adempimenti. È un provvedimento che ci vede particolarmente fieri ed orgogliosi per come è stato strutturato e per le novità normative che veicola,perché ildeie le istanze di cui si sono fatti portavoce sono stato recepiti dai Ministri Abodi e Valditara ed hanno trovato spazio all’interno del provvedimento. In particolare iGimmi Cangiano e Marco Cerreto, raccogliendo il grido di aiuto di tante famiglie e di tante associazioni, hanno lavorato affinché la continuità didattica degli alunni con disabilità fosse garantitain presenza di Docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione.