Trump vede vicina la conquista della Casa Bianca e spaventa Zelensky che ora ha fretta di trattare con Putin la fine della guerra

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Se c’è un punto in comune tra Volodymyre Vladimir, quello non può che essere il loro interesse alla delicata corsa allache, in un modo o nell’altro, rischia di pesare non poco sul conflitto in Ucraina. Ma a dividerli è senza dubbio la speranza su chi dovrebbe trionfare tra Joe Biden, per cui fa il tifo sotto traccia il presidente ucraino, e Donald, che ha un ottimo rapporto con lo zar. Inutile dire che il candidato repubblicano, che ha più volte detto di avere un piano di pace per l’Ucraina e di volersi disimpegnare dal teatro bellico, dopo l’attentato di sabato scorso sembra avere già un piede nella. Certo, per il momento la partita è aperta, ma il vantaggio del tycoon sul candidato democratico, il quale paga le numerose gaffe e i problemi di salute, sembra pressoché incolmabile.