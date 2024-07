Tennistavolo Italia d’oro nella gara a squadre under 15 a Malmo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’conquista la medagliadiai Campionati Europei Giovanili di Malmö. In Svezia, il team Il team guidato da coach Emmanuele Delsante e composto dal palermitano Danilo Faso, dai triestini Francesco Trevisan ed Erik Paulina e dal pratese Giulio Campagna si è imposto in finale per 3-1 sulla Romania, dopo aver superato nel girone di qualificazione l’Inghilterra (3-1), l’Austria (3-0) e Svezia (3-0), poifase a eliminazione diretta Belgio (3-0), Francia (3-1) e Turchia (3-0). “Siamo appena usciti – le parole del presidente della FITeT Renato Di Napoli – dalle emozioni dei Mondiali Master di Roma e i nostri giovanissimi ce ne hanno regalata un’altra enorme.