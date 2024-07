Shannen Doherty ha divorziato dal marito un giorno prima di morire

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è morta sabato scorso, 13 luglio, dopo aver perso la sua lunga e difficile battaglia contro un tumore che purtroppo non le ha lasciato scampo. Ora però arriva una notizia che sconvolge i suoi numerosissimi fan: l’attrice del cast di Beverly Hills 90210 ha finalizzato il divorzio dall’exKurt Iswarienko proprio undi.Leggi anche:, il drammatico racconto del medico: “Non voleva” Il tradimento delche ha sconvoltoaveva già deciso di rinunciare al mantenimento coniugale e venerdì 12 luglio ha firmato l’atto formale in cui, secondo quanto riporta People, si specifica che i due ex coniugi hanno “concluso insieme la procedura di divorzio fuori dal tribunale“.