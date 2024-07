Meloni in Libia per discutere di migranti Sea-Watch | Auguriamo tutto il peggio La premier | Lavoriamo per fermare gli scafisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “loroil”. Così Sea-International in un post su X commenta la presenza dellaGiorgiae del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Forum Trans-Mediterraneo sulle Migrazioni (TMMF) di Tripoli voluto dal Governo di unità nazionale (Gun) di Abdul Hamid Dbeibah. Il vertica punta a un “coordinamento integrato sotto un’unica egida” del contrasto alle migrazioni illegali, chiarendo che “il progetto dovrà essere guidato dalla“, tornata ad essere il primo Paese di partenza deidiretti in Italia. “Di qualunque cosa parlino, probabilmente mira ad aumentare il numero di uccisioni nel Mediterraneo“, attacca Sea-. In serata la stessareplica a sua volta con un post: la ong “non ha nulla da dire sugliche si sono arricchiti uccidendo migliaia di persone”.