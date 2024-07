Inchiesta Venezia Boraso pronto alle dimissioni Opposizioni lasciano Consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Si va avanti": è questa l'indicazione del sindaco diLuigi Brugnaro agli esponenti della maggioranzadi centrodestra, convocati per un vertice stamani nella sede municipale di Mestre, il giorno dopo il blitz della Guardia di Finanza per la maxiper corruzione che lo vede indagato per corruzione. "Sarò io stesso a chiedere di inserire all'ordine del giorno la questione, in uno dei prossimi Consigli Comunali, per riferire a voi consiglieri e a tutta la città, non tanto sulle questioni giudiziarie, che a questo punto saranno affrontate nella sede loro propria, quanto sulle questioni di natura politica e amministrativa collegate ed inerenti all'indagine stessa", ha scritto in un messaggio letto in apertura alal quale non ha partecipato.