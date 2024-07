Farinetti sul vino naturale? C' è tanta ignoranza Altro che fighetti noi studiamo Intervista a Angiolino Maule presidente di Vinnatur

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) «conta 300 associati italiani, per un totale di 2.500 ettari e 7 milioni di bottiglie. In più, ci sono i soci che aderiscono dagli altri paesi. È una macchina che nessuno può fermare. Viceversa personaggi come Oscare Riccardo Cotarella continuano ad aggredire questo mondo. Noi ci siamo autofinanziati ricerche e sperimentazioni per capire meglio il nostro mestiere. È un atto di onestà». A parlare senza troppi giri di parole è, vigneron e da anni uno dei leader del movimento dei vini naturali. La Biancara, la piccola azienda familiare fondata con la moglie Rosamaria dopo 12 anni di vita da pizzaioli, nasce nel 1988 nella zona collinare di Sorio di Gambellara. Oggi conta 18 ettari, per la gran parte dedicati alla garganega, tipica uva locale e la porta avanti con i suoi figli.