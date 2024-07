Calenda – Mastella la ‘querelle’ per il tweet sulla mafia finisce in tribunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCarloè indagato e dovrà andare a processo per difendersi dall’accusa di diffamazione ad opera di Clemente. Lacominciò il 3 aprile, quando, in vista delle Elezioni Europee, Emma Bonino lanciò la lista Stati Uniti d’Europa insieme a Matteo Renzi e ad altri centristi. Il leader di Azione, Carlo, nel criticare la scelta della Bonino e giustificare la sua non adesione alla lista di scopo, diede vita ad unfacendo riferimento allae a tre esponenti centristi. «Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e. La cultura dellaè l’opposto dei valori europei», scrisse su X. Da lì la querela del sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, Clemente