Sondaggi politici elettorali oggi 16 luglio 2024 | il 53% degli italiani non ha fiducia nel Governo Meloni

(Di martedì 16 luglio 2024)16– Più di un italiano su due non hanel: il 53,5%, per la precisione. È quanto emerge da uno realizzato dall’istituto Tecnè per conto dell’agenzia di stampa Dire. Secondo la rilevazione – effettuata tra l’11 e il 12su un campione di oltre 7mila elettori – solo il 39,1%intervistati afferma di averenell’esecutivo, mentre il 7,2% non sa. Giorgiapuò comunque sorridere: la presidente del Consiglio si conferma infatti la leader politica più apprezzata con un gradimento del 43,2%. Al secondo posto tra i leader più popolari troviamo – un po’ a sorpresa – il segretario di Forza Italia, nonché vicepremier e ministroEsteri, Antonio Tajani, con un 36% di valutazioni positive.