Quand' è che hanno ammazzato un presidente? | Donald Trump scandaloso Johnny Depp

(Di martedì 16 luglio 2024) "o è stata l'ultima volta che un attore ha assassinato un?”, a porsi questa domanda tutto sorridente era stato l'attorenel 2017 nel corso di un festival cinematografico britannico. Una risata amara per la star di Hollywood che per quella frase si era dovuto scusare pubblicamente. Ma l'attore di "Pirati dei Caraibi" non è l'unica celebrità ad aver criticato duramente. A scagliarsi contro di lui - come ricorda il Secolo d'Italia - era stata anche la pop star Madonna che durante un evento pubblico invitò la folla di fan accorsi per lei a "far saltare in aria la Casa Bianca". Parole quelle dei vip d'oltreoceano fanno davvero impressione alla luce di quanto accaduto due giorni fa al comizio in Pennsylvania. Ma i messaggi d'odio e disprezzo per l'ex governatore americano sono infiniti e arrivano davvero da tutte parti.