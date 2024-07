Orso aggredisce un turista | trasportato d’urgenza in ospedale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo la vicenda di Jj4 che ha diviso l’Italia, il Trentino ritorna ad essere lo scenario di una nuova aggressione contro un uomo da parte di un. Stavolta fortunatamente non c’è scappato il morto, anche se la persona aggredita dal quadrupede è stata costretta ad un ricoveroin.Leggi anche: Grossocammina per le strade del paese durante la festa della scuola. Paura e polemiche in Trentino (VIDEO) I particolari dell’aggressione dell’La vittima è unstraniero che la mattina di martedì 16 luglio stava passeggiando in località Naroncolo, nel Comune di Dro. “L’uomo è stato soccdai sanitari ed eliall’Santa Chiara di Trento con ferite agli arti. Prontamente è intervenuto anche il personale forestale, che sta conducendo i rilievi del caso”, si legge in un comunicato emesso dalla Provincia autonoma di Trento.