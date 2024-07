Mattarella a Metsola | Momento cruciale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 22.00 Il Presidente della Repubblica, Sergio,ha inviato a Robertale congratulazioni per la sua rielezione alla presidenza del Parlamento Ue. "Incarico che assume in unstoricoper il futuro della nostra Unione, le cui Istituzioni hanno davanti il difficile e fondamentale compito di portare a compimento quel processo di riforma di cui l'Europa ha bisogno per continuare a contare sullo scacchiere internazionale, a beneficio dei nostri cittadini, dei valori che ci uniscono e della pace."