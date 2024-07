L’importanza della diplomazia economica Il ruolo di Enel nella visita di Mattarella in Brasile

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 luglio 2024) I viaggi istituzionali di un capo dello Stato vengono spesso, superficialmente, derubricati come formalità di protocollo, legate ad antiche tradizioni di rapporti tra corti e palazzi. Lain corso indel Presidente Sergiomette, al contrario, in evidenzadi un sistema Paese che sa coniugare le esigenze istituzionali a quelle economiche, come evidenziato dalla presenza di Flavio Cattaneo, amministratore delegato didelegazione che ha incontrato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Un bilaterale che ha suggellato un fine lavoro diplomatico che ha permesso di ricucire un rapporto, quello tra il gruppo industriale energetico italiano e l’amministrazione brasiliana, che aveva mostrato alcuni segni di fragilità negli ultimi anni.