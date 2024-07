La Partita del Cuore 2024 si disputa a L’Aquila e torna su Rai1

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 16 luglio 2024)suLadel, con la conduzione di Eleonora Daniele, il match di calcio si giocherà aL’attesa per Ladelè quasi terminata. Martedi? 16 luglio, a partire dalle 20.30, le luci dello Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia, preparato nei minimi dettagli da1927, si accenderanno per il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà. Per chi non potrà essere in presenza a supportare, c’è anche un’emozionante messa in onda televisiva. Mercoledi? 17 luglio, a partire dalle ore 21:30, in prima serata susarà infatti possibile rivivere tutte le emozioni della 33°edizione di questo appuntamento, con la conduzione di Eleonora Daniele.