House of the Dragon 2×06 | il trailer del sesto episodio!

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo la messa in onda dello quintodiof the, lo spin-off prequel di Game of Thrones, HBO ha diffuso in rete ildell’che andrà in onda in Italia lunedì prossimo. Attenzione! Non guardate ile non proseguite nella lettura se non volete spoiler sul proseguo della seconda stagione diof the! Ecco ildiof the! Alla fine dell’5, Rhaenyra e Jace si sono resi conto di dover trovare altri cavalieri di draghi. Ilci mostra ancora una volta le stesse cose. Se Daemon non tornerà a Roccia del Drago, i neri avranno bisogno di altri draghi. È l’unico modo per combattere questa guerra. Rhaenyra sa che a questo punto agisce da sola, mentre Daemon rimane nelle Terre dei Fiumi, e nella vediamo con una spada.