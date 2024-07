Cos’è e come si usa il test del DNA in ambito forense?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 16 luglio 2024) Dalla prima volta in cui fu applicato, nel 1986, per risolvere un doppio caso di omicidio a sfondo sessuale nel Leicestershire, ildel DNA è diventato uno strumento d’indagine essenziale nelle indagini criminali. Può confermare la colpevolezza di un’indiziato o, al contrario, assolverlo. Ma di cosa parliamo quando si parla didel DNA? Proviamo a capirlo.il DNA? Il DNA (fonte: Unsplash)Anzitutto partiamo dall’oggetto, il DNA, ovvero l’acido desossiribonucleico, il nostro codice genetico. Una macromolecola costituita da quattro basi azotate (adenina, timina, guanina e citosina) organizzate negli esseri umani in 23 coppie cromosomi. Il DNA di ognuno di noi è unico e non replicabile. Esso è per così dire la nostra carta d’identità. Dove si trova? Può essere estratto da ogni reperto biologico: sangue, capelli, saliva, urine, spermatozoi e pelle.