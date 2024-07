Calciomercato Serie A è arrivato il giorno di Morata al Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)o, 16 luglio 2024 – Archiviati Europei e Coppa America, ildelle squadre diA è pronto a prendere quota. E proprio un fresco campione d’Europa con la Spagna è pronto a fare ritorno nel nostro massimo campionato: come riportato anche dai media spagnoli, infatti, Alvaro– che oggi, a Madrid, ha festeggiato con la nazionale iberica il trionfo continentale in terra tedesca – è infatti pronto a salutare i suoi ormai vecchi compagni dell’Atletico Madrid per sposare la causa del. L’attaccante classe 1992 – visto inA in due parentesi distinte in cui ha indossato la casacca bianconera della Juventus – già nella giornata di domani dovrebbe sostenere nella capitale spagnola l’iter delle visite mediche, che precede la firma su un contratto da circa cinque milioni a stagione bonus compresi, che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi quattro anni.