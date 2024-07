Calciomercato Milan dopo Alvaro Morata tutto su Strahinja Pavlovic | cosa manca per chiudere?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 luglio 2024), chiuso il colpo in attacco persuper la difesa:per? Messo a punto il colpoper l’attacco, la dirigenza delha spostato il proprio target sull’acquisto del difensore e l’obiettivo caldo è il centrale del Salisburgo. Il giocatore classe 2001 ha stregato Moncada, tanto che in pochi giorni la trattativa ha preso subito la via giusta e, ad oggi, c’è già l’accordo con il difensore., però, l’intesa con il club sul prezzo del cartellino. Il Salisburgo chiede una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Troppo per la dirigenza rossonera, che senza la vendita di Thiaw non può spendere così tanto. Moncada e Furlani sono, però, intenzionati a mettere sul tavolo 15 milioni di euro più bonus, così da arrivare a circa 20.