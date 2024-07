Beko Europe grande affluenza per il rinnovo delle rsu nei siti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) La forte preoccupazione per il futuro occupazionale portaalle elezioni per ilrsu neidi Fabriano della multinazionale(ex Whirlpool). "L’al voto – spiegano dalla segreteria regionale Fim Cisl Marche – ha segnato la partecipazione di più dell’84% dei dipendenti, valorizzando la partecipazione e la costituzione della rappresentanza sindacale. Sul territorio di Fabriano insono occupati 1.006 dipendenti coinvolti nell’ennesimo cambio di proprietà che desta forte preoccupazione occupazionale sul territorio. Lapartecipazione al voto valorizza di fatto l’attività sindacale svolta da tutte le sigle in questi anni difficili del territorio e del settore elettrodomestico, dando forza e pieno mandato alle organizzazioni sindacali, nel percorso intrapreso con la nuova azienda". Su 853 dipendenti votanti (840 voti voti), 354 ...