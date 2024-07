Atp Newport 2024 Opelka torna sul circuito dopo due anni e vince

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) IlAtp riabbraccia Reilly. Il gigante americano (211 centimetri) èto in campo grazie a una wild card concessa dagli organizzatori del torneo diessersi spinto sino al 17° posto delle classifiche mondiali nel febbraio del 2022,ha dovuto fare i conti con una serie interminabile di problemi fisici. Chiuse quella stagione ad agosto, nel torneo di Washington, finendo sotto i ferri prima per l’anca e poi per il polso. Nella scorsa stagione provò il rientro nel Challenger di Charlottesville, superò il primo turno ma diede forfait per quello successivo: sarà l’unica partita giocata nell’anno dello sfortunatoil forfait agli Australian Open e il ritorno rinviato a inizio estate per una ricaduta al polso, il classe 1997 ha finalmente messo nuovamente piede in campo sull’erba dicontro il francese Constant Lestienne, battutouna battaglia vera e propria al primo turno sull’erba statunitense col punteggio di 6-1 2-6 7-6(2).