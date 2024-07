VIDEO | Ad AEW Collision l’esito di un match è stato cambiato in corsa per un incidente

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’ultima puntata di AEWha visto un incontro cruciale tra Roderick Strong e Dalton Castle, masegnato da unimprevisto. Ecco cosa è successo sul ring e le conseguenze per i lottatori coinvolti. Strong vs Castle Durante l’episodio di AEW, registrato a Calgary, in Canada, Roderick Strong e Dalton Castle si sono affrontati in unmolto atteso. Tuttavia, l’incontro ha preso una piega inaspettata quando Strong ha eseguito una mossa che ha avuto conseguenze serie per il suo avversario. L’: un knee strike con conseguenze gravi Nel corso del, Strong ha eseguito un jumping knee strike alla mascella di Castle. L’impatto ècosì violento da causare un knockout immediato di Castle, che è crollato sul ring.