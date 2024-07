Tennis Paolini | Olimpiadi? Metterò il massimo impegno

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) La giocatrice è protagonista della cover di Vogue Italia Tutti pazzi per Jasmine. Lata 28enne reduce dalla storica finale di Wimbledon si racconta in un’intervista esclusiva a Vogue Italia che le dedica la nuova cover digitale. Con il suo sorriso, la grinta e carattere, al di là dei risultati, pian piano sta conquistando proprio tutti. Dopo la finale al Roland Garros e a Londra, con una doppietta che non riusciva dal 2016 è pronta sognare ancora più in grande. A Vogue, sulla finale di Wimbledon dice: «Avrò tanti ricordi, purtroppo il primo che mi viene in mente è che purtroppo l’ho persa. Però se mi fermo a riflettere mi porterò sempre dentro l’emozione di giocare nel campo centrale, con un pubblico così tanto caloroso».