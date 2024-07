Quattro arresti per spaccio e furti in meno di 24 ore a Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 luglio 2024), giro di vite della polizia di. Indi 24 ore la Polizia di stato ha effettuato. Nel primo episodio, l’attenzione delle volanti di via Zara è stata attirata nelle prime ore della mattina da un ragazzo a bordo di un’automobile in via Livorno che, alla vista degli agenti, avrebbe cercato di nascondersi abbassando il seggiolino del mezzo. I poliziotti così hanno immediatamente identificato il giovane e, a seguito degli opportuni controlli, hanno scovato dietro l’apparato radio del veicolo un calzino in spugna contenente 12 dosi già suddivise e pronte per la vendita al dettaglio di quella che poi è risultata essere, ai test della polizia scientifica, cocaina. Insieme alla sostanza stupefacente gli agenti hanno sequestrato anche 130 euro in contanti che si ipotizza possano essere il provento dello