Quando ci si allena c' è una parte del tuo corpo che dovresti imparare a considerare sin da subito

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Perché proteggere le articolazioni è la cosa più importanteci si? L'mento mi appassiona da sempre. Anche oggi che ho sessant'anni, corro in altura, mi dedico ai salti, agli attrezzi e alla corsa campestre, oltre adrmi ai pesi senza avere mai pensato in modo particolare allo stato delle mie articolazioni. Non ho mai amato lo stretching, e non ho avuto fortuna con lo yoga: finora, m'è andata bene. Dopo essermi consultato con diversi esperti di salute e fitness, sono fermamente convinto che le mie articolazioni siano state protette da un'unica cosa: la mia incredibile mediocrità. Non sono stato scelto per nessuna squadra scolastica e non sono mai stato motivato a diventare il migliore, a battere i record o a scoprire i limiti delle mie capacità, Così, ho arrancato felicemente grazie alle mie corsette rilassate su una distanza 7 km, condite da serie da dieci di scarso valore alla panca piana.