J&J investe 580 milioni in Italia per aumentare la produzione

(Di lunedì 15 luglio 2024) LA JOHNSON & JOHNSON ha radici forti ine in particolare in Lombardia. Proprio a Milano, nel quartiere Bicocca è appena stata inaugurata la nuova sede milanese, alla presenza del Ceo Globale, Joaquin Duato, del Cio Globale, Jim Swanson e del Managing Director di Johnson & Johnson Innovative Medicine, Mario Sturion. Il nuovo headquarter di Johnson & Johnson, fortemente improntato alla sostenibilità ambientale, ha ottenuto la certificazione ’Outstanding Experience’ da parte di un autorevole valutatore indipendente per l’esperienza quotidiana dei suoi collaboratori sul posto di lavoro. Questa certificazione, riconosciuta a livello mondiale, viene assegnata a un gruppo elitario di ambienti di lavoro ad alte prestazioni, che soddisfano criteri di valutazione rigorosi.