Il debito pubblico italiano sfiora i 3mila miliardi | il peso sui cittadini

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilsi avvia verso i. Nel mese di maggio lo Stato ha accumulato altri 13da restituire ai propri creditori, portando il totale a 2.919di euro. Si tratta del record nominale per il nostro Paese, che conferma di avere una delle situazionerie peggiori d’Europa. La ragione principale di questo aumento è da ricondurre al fabbisogno della pubblica amministrazione. Pesano però anche i premi per i titoli di Stato, la variazione dei tassi di cambio che ha indebolito l’euro nei confronti del dollaro e la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione. Sono le amministrazioni centrali ad aver creato, mentre quelle locali lo hanno leggermente ridotto. Aumenta il: quasiIlè cresciuto di 13di euro a maggio, in confronto ad aprile 2024.