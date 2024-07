Corriere dello Sport – il video di presentazione scatena i tifosi turchi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024) 2024-07-14 14:50:53 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: ISTANBUL (A) – Dopo otto stagioni si conclude ufficialmente la storia d’amore tra la Lazio e Ciro Immobile: l’attaccante, classe 1990, è infatti un nuovo giocatore del Besiktas che annuncia così l’ingaggio del bomber: “Il prolifico attaccante italiano Ciro Immobile, nato il 20 febbraio 1990, si è trasferito al Besiktas con un accordo di due stagioni. L’esperto Immobile ha giocato in precedenza per Juventus, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia e Lazio“. Il club di Istanbul ha inoltre omaggiato Ciro con undia dir poco suggestivo sui propri canali social,ndo i. Immobile al Besiktas: i dettagli sulle cifre Ecco il comunicato del club turco sull’ingaggio di Immobile: “Il Besiktas Football Inc.