Brignano attimi di paura alla Notte bianca | centauro travolge le panchine in via Visconti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024)Gera d’Adda. Due donne sono rimaste lievemente ferite dopo che una moto ha travolto alcunesabato(13 luglio)diGera d’Adda. L’rme intorno all’1 ditra sabato 13 e domenica 14 luglio: le donne (due sorelle) erano sedute insieme ad alcuni famigliari sulleallestite davanti al bar San Rocco di viain occasione dell’evento, quando sono rimaste coinvolte nel parapiglia scatenato dopo che un motociclista ha travolto diverseper motivi ancora da chiarire. Il, in sellasua Bmw, avrebbe sfrecciato in una delle vie dove era in vigore l’isola pedonale ed è finito contro leposizionate fuori dal locale. A terra dopo lo schianto, il motociclista si è inizialmente allontanato a piedi prima di venir riportato sul luogo dell’incidente ed essere soccorso dal personale del 118.