Vino a VinoVip Cortina ' Civiltà del bere' consegna a Marina Cvetic il Premio Khail 2024

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - È, amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole, la vincitrice del '', titolo che da otto edizioni viene attribuito dalla rivista 'del' alle figure che si sono distinte per l'impegno nella promozione delitaliano nel mondo. Ilè stato assegnato all'imprenditrice abruzzese in occasione dell'inaugurazione dell'eventoVip, appuntamento che per due giorni riunisce sulle Dolomiti l'eccellenza dell'enologia italiana. “AVipabbiamo deciso di premiare- spiega Alessandro Torcoli, direttore di 'del' - per la passione e l'impegno con cui ha saputo proseguire il lavoro avviato insieme al marito Gianni Masciarelli, esaltando i valori dell'eleganza e della creatività.