VIDEO Tour de France 2024 l’arrivo della quindicesima tappa | Pogacar ipoteca la maglia gialla a Plateau de Beille

(Di domenica 14 luglio 2024) Tadejmette il timbro sulde. Lo slovenolacon la vittoria in solitaria nellaconde. Una prestazione fenomenale quella del corridoreUAE Team Emirates, che ora ha un vantaggio di oltre tre minuti su Jonas Vingegaard e oltre i cinque su Remco Evenepoel. Partenza in salita, con il Col de Peyresourde, e subito tantissimi attacchi con il gruppo allungatissimo. La fuga però è andata via successivamente con oltre quindici atleti. Davanti sono riusciti a resistere fino all’ultima ascesa solamente Johannessen, Carapaz, Mas e Hindley, raggiunti però a tripla velocità da Vingegaard e. La coppia d’oro è andata all’attacco con il danese a prendere l’iniziativa e lo sloveno a chiudere.