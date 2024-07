Tour de France arrestato lo spettatore che ha lanciato le patatine a Pogacar e Vingegaard | era troppo ubriaco per essere interrogato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Halein faccia alla maglia gialla Tadej. Non contento, pochi secondi dopo ha svuotato il contenuto del pacchetto addosso a Jonas. È statolo32enne che sabato durante la 14esima tappa deldeè stata protagonista del bruttissimo gesto durante l’ascesa finale verso Soulan Pla d’Adet, la tappa pirenaica vinta proprio da. L’uomo è stato “messo in custodia di polizia per violenza aggravata e sarà ascoltato questa domenica”, riferisce Le Parisien. Infatti, non ha potutosabato, poiché nelle ore successive all’incidente era. Dovrebbeascoltato questa domenica. Sempre secondo la testimonianza citata da Le Parisien, sarebbe statosubito dopo il suo intervento dai gendarmi, ancor prima del passaggio degli altri corridori.