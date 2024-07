Tanta paura per una caduta Bimbo trasportato al Gaslini Il piccolo si è fatto male in bici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Un momento di distrazione e il divertimento si è trasformato in una grande. Ildi 11 anni è caduto dallacletta e si è ritrovato sdraiato sulla barella in volo sull’elicottero per raggiungere l’ospedale "" di Genova. Le condizioni del ragazzino non sono preoccupanti ma il medico del 118 arrivato a Levanto dopo la chiamata di soccorso lanciata dai militi della Croce Rossa ha preferito chiedere una visita approfondita al centro pediatrico. Ieri mattina intorno alle 11 la località turistica spezzina si è ulteriormente ravvivata. Sulla testa dei numerosi bagnanti che come al solito prendono d’assalto la zona si è calato Drago, elicoterro dei vigili del fuoco. Poco prima le sirene dell’automedica del 118 e della Croce Rossa sezione di Levanto avevanopresagire qualcosa di particolarmente serio.