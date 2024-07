Selvaggio disponibile il nuovo singolo Non passerà mai

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) L’artista napoletanotorna con unlavoro dopo gli ultimi di cui abbiamo parlato qualche settimana fa Nonmai è ildiin rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale, per Caronte Music Group via Altofonte Italia (Sony Music Entertainment). Ilparla del percorso della vita, in cui ognuno di noi si trova a combattere contro qualcosa o qualcuno. Queste battaglie possono essere contro una persona reale o contro un mostro invisibile, come le paure e le insicurezze che ci portiamo dentro. Sentimenti come dolore, rabbia, ansia e amore spesso prendono il sopravvento, dominando le nostre emozioni. La chiave per affrontare queste sfide è trovare il giusto equilibrio tra di essi.