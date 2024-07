Panariagroup produzione green col fotovoltaico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Siglato un accordo trae Enel X per la realizzazione di un impiantoda oltre 3.000 pannelli, per un totale di 1.662 kWp di potenza complessiva, che saranno installati sui tetti del sito produttivo di Finale Emilia. Questo consentirà alla azienda di produrre energia verde e abbattere circa 780.000 kg di CO2 all’anno. "Con l’installazione dell’impiantonel sito di Finale Emilia,– afferma il presidente Emilio Mussini – raggiunge un altro traguardo importante per ridurre ancora di più il nostro impatto e rendere sempre più sostenibile il ciclo produttivo. La scelta di Enel X per questo progetto è stata tanto naturale quanto strategica. Con Enel X possiamo infatti contare sull’eccellenza e il know-how di un player che gioca un ruolo chiave per la transizionedel Paese, condividendo la stessa visione di un Made in Italy che deve saper innovare per crescere".