Mercato Roma | Aouar vicino all' Arabia Saudita Kumbulla nel mirino del Parma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)14 luglio 2024 - Dopo l'annuncio di Enzo Le Fée, la settimana giallorossa, in termini di, è rimasta attivissima. Il ds Florent Ghisolfi è a caccia degli uomini giusti per ridisegnare le rotazioni di Daniele De Rossi, ma per farlo ha bisogno di liquidità economica e così si va a caccia di possibili occasioni sul fronte delle cessioni. In avanti Andrea Belotti ha salutato la compagnia, passando a titolo definitivo al Como, Sardar Azmoun e Romelu Lukaku non sono stati riscattati, ritornando così rispettivamente al Bayer Leverkusen e al Chelsea. Ora anche Tammy Abraham sarebbe sul banco dei partenti: su di lui il fortissimo interesse del Milan, con cui si parla anche di una potenziale contropartita per abbassare le richieste economiche dei giallorossi, per un attacco completamente svuotato e pronto ad accogliere nuovi uomini al proprio interno.