Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sposano in Toscana La data del matrimonio e la location

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Carrara, 14 luglio 2024 – Continua la serie di matrimoni vip in. Stavolta tocca a una coppia molto seguita dai rotocalchi da più di dieci anni: Gianluigi, leggendario ex portiere della Juventus e della Nazionale, e la giornalista sportivaconvolano a nozze. Le pubblicazioni sull’albo pretorio della Carrara casa madre del portierone e a Lucca, scelta comedelche ancora non ha unafissata ma che dovrà tenersi entro 180 giorni. Ed è una notizia che fa seguito a quella appena circolata della probabile gravidanza della. La coppia starebbe così per avere il secondo figlio dopo la nascita di Leopoldo Mattia nel 2016., 50 anni, e, 46, stanno insieme dal 2013.