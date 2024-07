Corriere dello Sport – il comunicato ufficiale del Bologna

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 luglio 2024) 2024-07-14 19:22:38 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del– “IlFC 1909 comunica, conseguentemente alla decisione del calciatore di esercitare la clausola prevista nel proprio contratto, di avere ceduto al Manchester United Fc il diritto alle prestazioniive dell’attaccante Joshua Zirkzee a titolo definitivo”. Ecco ilche ufficializza il passaggio dell’attaccante ai Red Devils. Pagati i 44 milioni di euro della clausola. Così l’affare è andato in porto. Il Manchester United accoglie Zirkzee: le sue parole Contratto fino al 2029 più opzione per un altro anno. “Dopo aver parlato con l’allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l’ora di fare la mia parte per raggiungere il successo del Manchester United.