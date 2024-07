Alpinisti di città La vetta dei 125 anni per il Cai Monza | Passione di roccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Il Cai diraggiunge ladei 125. Un traguardo che rende la sezione monzese una delle più antiche d’Italia, considerando che il Cai a livello nazionale è stato fondato nel 1863 a Torino, con l’obiettivo di promuovere la montagna e le attività ad essa legate e di essere un riferimento pere appassionati delle vette. Sono tanti, da sempre, gli amanti della montagna in unache - epicentro della Brianza -, ha sempre sentito su di sé il respiro delle Prealpi. Non sorprende dunque che alla festa per il 125°versario, alla nuova sede del Caidi via Rosmini, non si riuscisse a camminare da quante persone ci fossero (circa 300 i soci presenti), tra cui gliMatteo Della Bordella, Luca Schiera e Matteo De Zaiacomo - i cosiddetti Ragni di Lecco - che hanno condiviso le loro esperienze alpine da protagonisti su alcune delle montagne più affascinanti e pericolose del mondo, dall’Himalaya alla Patagonia.