Tour de France 2024 quattordicesima tappa Pau-Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildemanda in scenala, una delle più attese di questa edizione con i suoi 151,9 chilometri da Pau aPla. Si tratta infatti del primo dei due tapponi pirenaici che animeranno il weekend della seconda settimana. La battaglia tra i big della classifica generale è praticamente certa, con 4000 metri di dislivello da affrontare emalet, Hourquette d’Ancizan e Plada affrontare negli ultimi 80 km di corsa. Di seguito tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio questa grande giornata di ciclismo,: PERCORSO E ALTIMETRIADE: CALENDARIO TAPPE,, TV EDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO DELL’ALBO D’OROdePau-Plain tv:La partenza del gruppo dal chilometro zero è fissata dopo la fase di trasferimento per le ore 13:20, con gli organizzatori che hanno previsto l’arrivo sul traguardo tra le 17:15 e le 17:50 in base a quella che sarà la velocità media tenuta dai corridori.