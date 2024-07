Maiorca | la grande sfida di Takuma Asano

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-13 13:27:24 Il web è in subbuglio: NNessun giapponese che abbia indossato la maglia delha trionfato sia individualmente che collettivamente sul campo di gioco. Ecco perché, Ladinei panni di Vermilion è enorme. Primo, Yoshito Okuboarrivò nel gennaio 2005 e se ne andò nel giugno 2006. Nelle trentotto partite giocate, segnò cinque gol e la squadra si salvò in entrambe le stagioni. Il secondo, Akihiro Ienaga, è arrivato anche lui sei anni dopo, nel gennaio 2011, e neanche questo ha funzionato del tutto. Nei suoi primi sei mesi ha partecipato a quattordici partite e ha segnato due gol. Un anno dopo il suo arrivo va in prestito all’Asia. Nelle due stagioni in cui la squadra ha giocato si è anche salvata.