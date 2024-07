Il M5s ha trovato casa in Europa forse

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 13 luglio 2024) Il Movimento 5 stelle hala suaeuropea nella famiglia di The Left (GUE), la formazione più a sinistra dell’rlamento. L’annuncio è arrivato la settimana scorsa nonostante le perplessità sollevate da alcuni partiti del gruppo legate al passato del Movimento e all’alleanza, non troppo datata, con la Lega di Matteo Salvini. Anche per questo motivo, ai Cinquestelle è stato concesso una sorta periodo di prova di sei mesi con lo status di «osservatore reciproco». Pochi giorni prima delle elezioni europee Giuseppe Conte aveva annunciato che ci sarebbe stata una «sorpresa» rispetto alla scelta del gruppo a Bruxelles e Strasburgo. Per l’ex Presidente del Consiglio era fondamentale evitare di rimanere tra i non iscritti come successo nella scorsa legislatura quando il suo partito non riuscì ad acrsi in nessuna delle famiglie politiche presenti al Parlamento europeo e rimase tagliato fuori da tutti i ruoli chiave all’interno delle varie commissioni.