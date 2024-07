If you love anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024 | Ilter abbandona il lavoro alla villa ma poi ci ripensa

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 13 luglio 2024) Ledal 15 al 19della soap opera turca If you– disponibili su Mediaset Infinity – annunciano che Ates sarà costretto ad affrontare gli assistenti sociali, che metteranno in dubbio la sua capacità di essere un buon padre per i suoi figli. Intantodubiterà della sua fedeltà nei confronti di Arcali, e abbandonerà il suoper poirci. If youal 19Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi, nei prossimi episodi If yougli assistenti sociali convocano Ates e Leyla per confrontarsi con loro e rimproverarli per il loro comportamento litigioso, convinti che i loro screzi potrebbero danneggiare la tranquillità dei bambini. La discussione con gli assistenti sociali porta Ates a fare una lunga riflessione, e confrontarsi serenamente con Leyla.