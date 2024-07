Guardate arriva lei Eleonora Giorgi alle nozze di Paolo e Clizia durante la battaglia contro il tumore FOTO E VIDEO

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024)Incorvaia eCiavarro si sono sposati. La coppia ha pubblicato ledel matrimonio, celebrato a Forte dei Marmi, in Toscana, dove anni prima si sono conosciuti i genitori di lui,e Massimo Ciavarro. Presentie Massimo Ciavarro, mamma e papà dello sposo, i genitori di lei e la sorella con il fidanzato Edoardo Tavassi. Anche loro, come, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello.Incorvaia ha scelto di avere accanto una damigella speciale: sua figlia Nina, di otto anni, nata dal precedente matrimonio con il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Lei aveva spiegato a Verissimo di aver scelto i figli come paggetto e damigella d’onore: “Non avrò damigelle all’americana, la mia damigella sarà Nina e nostro figlio Gabriele sarà il paggetto”.