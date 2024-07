Elezioni americane | Trump e la resistenza preventiva

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 luglio 2024) Mentre cresce il vantaggio dell’ex-presidente su Joe Biden, l’ala più oltranzista dei democratici - inclusi decine di governatori - si mobilita in vista del voto. E minaccia la disobbedienza civile. Il primo incontro tivù tra Donalde Joe Biden ha soltanto peggiorato le cose. Per i democratici, certo, ma ancor più per il clima sociale e politico degli Stati Uniti. Lo scontro del 27 giugno sulla Cnn s’è risolto in un trionfo per il candidato repubblicano: nei sondaggi 67 spettatori su cento l’hanno dato «vincente», e cinque su cento hanno dichiarato che i 90 minuti del duello sono bastati loro a far ribaltare il voto, passando da Biden a. Un risultato così netto, e la mesta performance di un presidente uscente apparso confuso, fragile e assente, hanno precipitato nel panico i vertici del Partito.