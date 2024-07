Bambina annegata in piscina lutto cittadino nel giorno del funerale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Sestri Levante (Genova), 13 luglio 2024 –lunedì alle 14 presso il parco delle Casette Rosse a Sestri Levante per dare l'ultimo saluto alla piccola Jasmine Mekkaouimentre si trovava a un centro estivo. Il sindaco Francesco Solinas questa mattina ha annunciato che lunedì sarà una giornata die chiede raccoglimento intorno alla famiglia Mekkaoui composta da papà, mamma e 5 figli. Ieri l'autopsia dellache ha confermato l'annegamento ma per escludere altre cause come congestione o disfunzione occorreranno ulteriori esami di laboratorio. Per la procura della Spezia l'accusa di omicidio colposo resta per quattro delle accompagnatrici dei 25 ragazzi e per il bagnino delladi Sesta Godano. .