Amos Gitai con Shikun racconto il disastro di Israele

(Di sabato 13 luglio 2024) Un film squisitamente politico e altrettanto allegorico questoche passa oggi a Focus Mediterraneo del 70/o Taormina Film Festival. Un lungometraggio in cui si anticipano gli attentati di Hamas del 7 ottobre e la guerra ancora in corso, anche se nel film i palestinesi non sono mai nominati. Un esempio su tutti: 'Quanto tempo sarà necessario perché i figli dicano ai padri di fermarsi? E chiedano loro perché hanno permesso che venissero bombardati i villaggi?". Queste le domande che un personaggio fa alla fine di. Ovvero le stesse che(padre ebreo tedesco, architetto del Bauhaus e madre nata nella Palestina britannica di origine russa) si pone da sempre in quanto critico dalla prima ora del governo di Netanyahu definito: "un governo autoritario che vuole distruggere il parlamento democratico".