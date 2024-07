Piero Pelù Max Angioni e il Festival della Grecia | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il concerto dial Piazzale degli Alpini, lo spettacolo di Maxal Lazzaretto, ilall’estivo Spritz&Burger ad Albino, la sagrasardina a Tavernola Bergamasca, gli gnocchi ripieni ad Albino, varie altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 12 luglio. Ecco gli appuntamento.alle 18 al cortile del CTE di Loreto, a, andrà in scena lo spettacolo “Il bibliotecario e il mostro dei libri”, con la compagnia Ditta Gioco Fiaba. Di e con Luca Ciancia e Massimiliano Zanellati. Rivolto al pubblico dai 4 anni in su.alle 21 alla chiesa di San Fermo, a, si terrà il concerto “Round about Orlando – Improvvisazioni attorno a musiche di Orlando di Lasso, John Dowland e altri autori tra ‘500 e ‘600”.