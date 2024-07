Padel a Bari nel fine settimana la fase finale dell’Open Fitp

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug. (askanews) – Sarà un lungo weekend al Green Park di, dove andrà in scena ladella MediolanumCup, l’Opencon prize money da 15mila euro. Sabato 13 luglio alle ore 10 (ingresso gratuito per il pubblico) andranno in scena le semifinali femminili sul Centrale, con lain programma alle ore 15 del pomeriggio. Sempre sabato, a seguire, le semifinali del tabellone maschile con i superbig della MediolanumCup – tra cui Simone Cremona, Cristian Calneggia, Jaime Fermosell – in campo a giocarsi lain programma domenica 14 luglio (non prima delle 16). L’Open in corso a, intanto, certifica la crescita impetuosa della “pala” in tutta la Puglia: in regione – si legge in una nota – sono 100 i comuni nei quali si gioca con la ‘racchetta corta’ e cioè il 40 per cento rispetto al totale dei comuni presenti sul territorio.