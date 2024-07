Mina settembre Serena Rossi fa piangere i fan | due dolorosi addii e colpi di scena

Leggi tutta la notizia su tvzap

Mina Settembre è una serie televisiva italiana, diretta da Tiziana Aristarco e liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (Un giorno di Mina a Natale del 2013 e Un telegramma da Mina del 2014) aventi per protagonista l'assistente sociale omonima. La serie è andata in onda su Rai1 nel 2021 e 2022 con le rispettive prima e seconda stagione e per la gioia dei fan, il prossimo autunno debutterà la terza. Ecco cosa aspettarci. Anticipazioni Mina Settembre (spoiler) Secondo quanto riportato in esclusiva dal settimanale DiPiùTv, la stessa Mina sceglierà con chi stare in maniera definitiva: la sua vita futura sarà insieme a Domenico dicendo addio a Claudio.