Maltrattamenti in famiglia Aggressioni fisiche e verbali a genitori e sorella arrestato 45enne

(Di venerdì 12 luglio 2024) Undi Lizzanello è statocon l’accusa diin, dopo aver aggredito, in maniera ripetuta, fisicamente e verbalmente, il padre e lamaggiore. La vicenda ha avuto il suo culmine ieri pomeriggio, quando l’uomo, noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti e senza un’occupazione fissa, ha nuovamente richiesto denaro ai familiari, ricorrendo a minacce e violenza davanti ai loro rifiuti. I carabinieri della stazione di Cavallino, intervenuti dopo l’ennesima aggressione, hanno rintracciato l’uomo in un bar a Lizzanello e lo hanno condotto negli uffici della stazione. Sentito il pubblico ministero di turno, Simona Rizzo, ilè stato dichiarato in arresto e trasferito nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce.